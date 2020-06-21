Ahmet Nur Çebi'den Vida ve otomobil sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni" kampanyası sırasında Vida'nın eşine aldığı otomobil hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ahmet Nur Çebi'den Vida ve otomobil sözleri
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21 Haziran 2020 18:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e verdiği özel röportajda Vida'nın eşine aldığı lüks otomobil hakkında konuştu.

Transfer süreciyle ilgili açıklamalar yapan Çebi, "Bu camia Vida'nın eşine aldığı otomobili tartışıyorsa ona o paraları verene hesap sormalı. Bana veya Vida'ya değil. Vida'nın özeli bu. Yurt dışından gelen futbolcunun yaşının son noktalarda olmaması gerekir. TFF'nin yeni getireceği kurallarda bu hususlara değinilecektir. Artık burası çöplüğe döndü. İsmini manşet yapmış ama o isimden eser kalmamış futbolcular burada ciddi paralar kazanıp gidiyorlar. Abdullah Avcı'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemeleri devam eder şeklinde bir madde var. Bağış kampanyası gönül işi." sözlerini kullandı.



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