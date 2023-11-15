Ahmet Nur Çebi'nin acı günü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin vefat eden kayınpederi toprağa verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 17:35
Son güncelleme 15 Kasım 2023 17:40
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşamını yitiren kayınpederi Özdemir Yazıcı'nın cenazesi, Karabük'te defnedildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Karabük'teki özel hastanede dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Yazıcı'nın cenazesi, Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Yazıcı'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yazıcı'nın ailesi ve Çebi'nin yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Rafet Vergili, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin başkanları ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery