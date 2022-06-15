Ahmet Nur Çebi, Bakan Kurum'u ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, Bakan Kurum'u ziyaret etti
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15 Haziran 2022 16:53
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın da yer aldığı ziyarette Çebi, Bakan Kurum'a Beşiktaş forması hediye etti.

 

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