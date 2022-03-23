Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta yaşatılacak

27 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Kars'ta bir kütüphaneye verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta yaşatılacak
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23 Mart 2022 17:33
Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Kars'ta kütüphaneye verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulunda oluşturulan Ahmet Çalık Kütüphanesi'nin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Güner ile İlçe Spor Müdürü Alaattin Karagöl yaptı.

Öğrencilerin ilim, bilim, spor ve sanat dallarında başarıya ulaşmalarına katkı sağlamak için açılan kütüphanede Ahmet Çalık'ın çeşitli takımlarda giydiği formalar da yer alıyor.



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