"KEREM VE RÜŞTÜ'NÜN KARTLARINI İPTAL ETMİŞTİK"

ANKARAGÜCÜ'NE CEZA GELECEK Mİ?

"SEVK YAPIP, CEZA TAYİNİ YOK DİYEBİLİRLER"

"FUTBOLDAN UZAK KİŞİLER KURULLARDA"

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlıların Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı olaylı maç ve kırmızı kart gören Josef de Souza ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.Josef de Souza'nın kırmızı kartının kaldırılabileceğini ve PFDK Başkan Vekili olarak görev yaptığı dönemde benzer örneklerin olduğunu ifade etti.Ahmet Akpınar, "Ankara'da yaşanan tatsız olayları tasvip etmiyorum. Oynadığımız rakibin tarihinde 8-0'ın acısı mı var? Senelere varan bir kuyruk acısı olduğunu düşünüyorum. Beklediğim bir durumdu. Beşiktaş taraftarları alınmadı stada. Adam olay çıkardı, oyuncuya vurdu. Bakıyoruz Josef de Souza sevk edildi. PFDK'da görevdeyken Samsunspor'un kalecisi Kerem'in ve Rüştü Reçber'in kırmızı kartlarını iptal etmiştik. Bunu yapacak cesaretleri var mı? Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.Sahaya giren kişi için ise Akpınar, "O çocuk serbest kaldı. 40 senelik avukatım. Hakime tek kelime ters bir şey söylesin, tutuklanır. Bu hafta Beşiktaş taraftarı atlarsa ne olacak? Ankaragücü'ne tribün kapatma ve para cezası vereceklerdir. Talimatlarda 5 maç var mı, var. Ama bu cezayı veremezler. PFDK'da görev yapanları bu aralar kimler kimler aramıştı. Bu işler nedense hep Beşiktaş'a denk geliyor" diye konuştu.Brezilyalı futbolcunun kırmızı kartının iptal olması gerektiğini belirten Ahmet Akpınar sözlerine şu şekilde devam etti:"Josef'in kırmızı kartı iptal olmalı. TFF'nin ceza vermeme gibi bir niyeti olsaydı sevk etmezdi. Ama sevk yaparlar ve ceza tayiyine yer yok da diyebilir. Bu da bir yöntemdir. Rakipler Josef de Souza'ya ceza verilsin istiyorlar. Bugün Beşiktaş'a ama yarın rakiplere aynı durum olabilir. Kişiye göre olmamalı kurallar. Trabzonspor Başkanı saha içine girmedi mi? Balık bence baştan kokar. Dikkati çekmek istediğim şeylerden biri; futbolun içinden gelmeyen kişiler kurullarda yer almaması gerektiği görüşüdür."Kurullarda görev yapan kişilerin futboldan uzak olduğunu düşündüğünü dile getiren Akpınar, "25 sene yöneticilik yaptım. Hazırlandık ve göreve geldik. Hayatta futbol maçına gitmeyenler şu anda kurullarda" diyerek sözlerini tamamladı.