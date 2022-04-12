Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanı olmak istemiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ndeki toplantının ardından federasyon başkanı olmak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu: 'TFF Başkanı olmak istemiyoruz'
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12 Nisan 2022 17:02
Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, TFF başkanlığı için adı geçmesinin ardından, federasyon başkanı olmak istemediğini söyledi.

"TFF BAŞKANI OLMAK İSTEMİYORUM!"

Ağaoğlu, açıklamasında, "TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum. Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi bugün toplantıdaydı. Onlar görüşlerini paylaşıyorum; benimle aynı görüşteler. TFF Başkanı olmak gibi niyetleri yok." dedi.

"ÇEBİ VE GÜMÜŞDAĞ DA İSTEMİYOR"

İsmi geçen Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüşdağ için de konuşan Trabzonspor başkanı, "Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş'a karşı sorumluluklarım var. Asla bırakıp, TFF'nin başına geçmek gibi düşüncem yok" dedi. Aynı sözleri Göksel Gümüşdağ da söyledi. Yeni isimlerin aranmasında yarar var." ifadelerini kullandı.

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