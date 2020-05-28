Ahmet Ağaoğlu, takımla kampa girdi!

Size güveniyoruz

Süper Lig'in başlaması için geri sayım sürerkenda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek teknik heyet ve oyuncularla görüşen Başkan Ağaoğlu, lig sona erene kadar yani yaklaşık 50 gün Trabzon'da kalma kararı aldı.Adeta kampa girerek sık sık takımla bir araya gelecek olan Ahmet Ağaoğlu, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.Bir yandan yeni sezon için transfer çalışmaları yapacak olan Başkan Ağaoğlu, sözleşmesi bitecek olan Sosa, Novak ve Pereira ile de tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor.Oyuncularla yaptığı görüşmede önemli mesajlar veren Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda size güveniyoruz" dedi.