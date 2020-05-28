Ahmet Ağaoğlu, takımla kampa girdi!

İç transfer görüşmeleri yapmak için şehre gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig sona erene kadar şehirde kalarak hem mevcut sorunları çözecek hem de bordo-mavili futbolculara moral desteği verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Ahmet Ağaoğlu, takımla kampa girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2020 10:28
Süper Lig'in başlaması için geri sayım sürerken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek teknik heyet ve oyuncularla görüşen Başkan Ağaoğlu, lig sona erene kadar yani yaklaşık 50 gün Trabzon'da kalma kararı aldı.

Adeta kampa girerek sık sık takımla bir araya gelecek olan Ahmet Ağaoğlu, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

TRANSFER OPERASYONU

Bir yandan yeni sezon için transfer çalışmaları yapacak olan Başkan Ağaoğlu, sözleşmesi bitecek olan Sosa, Novak ve Pereira ile de tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor.

Size güveniyoruz

Oyuncularla yaptığı görüşmede önemli mesajlar veren Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda size güveniyoruz" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için