Ahmet Ağaoğlu: "Kulüpler Birliği'nde başkanlığı bırakacağım"

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor'da başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu: 'Kulüpler Birliği'nde başkanlığı bırakacağım'
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19 Mayıs 2022 11:47
Kulüpler Birliği ve Trabzonspor'da başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu, flaş açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM" 

Ağaoğlu açıklamasında, "Hayır. Ben geldiğim zaman, profesyonelliğe geçiş sürecine kadar göreve geldim demiştim. Ocak ayında bütün kulüplerin katılımıyla yaptığımız genişletilmiş toplantıda, profesyonel yapıya geçmenin şu an için uygun zaman dilimi olmadığı söylendi. Bana göre hiç öyle değil. Nedenini de anlayamadım. İstifa çok sevdiğim bir şey değildir. Normalde 6 Ocak'ta hadi bana eyvallah diyebilirdim. Lig sonu itibarıyla veya TFF seçiminin ardından bırakacağım." ifadelerini kullandı. 

 
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