Ahmet Ağaoğlu: 'Aradım, ulaşamadım'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Herhalde 1999 depreminden çok daha büyük, çok daha geniş coğrafyaya yayılan, can kayıplarımız fazla. Acımız büyük. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar. Enkaz altında kalanların bir an önce çıkarılması en büyük temennimiz. Ama bu işler sadece temenni ile olmuyor. Elimizden ne gelen varsa, birey olarak, kurum olarak yapabileceğimiz her şeyi yapacağımız gün bugün. Sabah Hatayspor başkanını aradım, telefonuna ulaşılamıyordu. Daha sonra Kamil Ahmet ve Erce'yi aradım. Kamil Ahmet'e ulaşamadım. Erce daha sonra beni aradı. Panik içerisindeydi. Çok büyük korku içerisindeydi. Kendi ifadesiyle 2 yardımcı hoca ve bir oyuncuya ulaşılamadığını söyledi. Panik içerisindeydi. Sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. İnşallah enkaz altında kalanlara bir an önce ulaşılır. İş bununla bitmiyor, bu bölgeler yoğun kar yağışı altında, onlar şu anda her türlü yardıma muhtaç durumdalar." dedi.



Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü olarak, ilk etapta Trabzon Valiliği ile temasa geçip, onun koordinasyonunda TS Clup'larda ne kadar kışlık ürün varsa, yarın sabah sayın valimizin koordinasyonunda, bütün bu ürünleri, bunların içerisinde bere, atkı, battaniye, ne kadar kışlık ürün var TS Kulüpleri tamamen boşalttık. 1-1.5 tır bir şey olacağını tahmin ediyorum. Bir de ayrıca İstanbul'dan, piyasadan temin ettiğimiz 1000 civarı, eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu, onu da aynı şekilde Trabzon Valiliği'nin koordinasyonuyla afet bölgesine ulaştıracağız. Çok büyük trajedi yaşıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. O bölgedeki insanların çok büyük desteğe, yardıma ihtiyacı var. Kenetlenecek gün bugün diyorlar ya, o gün bugün. Biz sadece birey ve kurum olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Onu da layıkıyla yerine getirebildiğimizi zannetmiyorum. Görüntüleri gördükçe içim içimi yiyor. Orada o insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Böyle bir noktaya geldik ki, bütün enerjimizi o bölgeye yoğunlaştırmamız lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun, öncelikle de o bölgedeki insanların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.



Malatya'yı aradığını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Malatya'yı aradım, kimseye ulaşamadım. Antep'in yeni başkanının telefonu bende yok. Valiye ulaşamadım. Fazla da rahatsız etmek istemedim. Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu iyi biliyorum. Malatya'daki bir oyuncu hariç, yanılmıyorsan ismi Ahmet'ti; diğer illerden Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan, Antep'ten futbol kulüpleriyle ilgili olarak, her yeri arıyorum, olumsuz bir şey yansımadı." diye konuştu.



Ağaoğlu ayrıca, "Erce, Kamil Ahmet ve Aydın Tokgöz Başkan'dan, Aydın Başkan'ın telefonu hiç açılmadı. Erce, ben aradıktan yarım saat sonra bana döndü. Kamil Ahmet'in apartmanda yıkım olduğu, Kamil Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğunu, fakat o sokaktaki apartmanların yıkılarak yolu kapattığı için, tesislere gelemediğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Erce, canım kardeşim, çok büyük panik yaşıyordu. Kendi can havliyle dışarıya atmış. "Burada ruhumu teslim ettim" yönünde şeyler söyledi. Kendisi bana bilgi verdi. Şu anda 2 oyuncu diyorlar, Erce bana 1 futbolcu ve 2 yardımcı hocanın enkaz altında olduğunu, onlara ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Biraz daha zaman geçtikten sonra tekrar konuşacağım. Daha sağlıkllı bilgi almaya çalışacağım." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ