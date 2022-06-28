Ahmed Kutucu, Almanya'ya kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibi, Ahmet Kutucu'nun Almanya Bundesliga 2 ekibi Sandhausen'e kiralandığını açıkladı.
İşte Başakşehir'in açıklaması:
"Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
İstanbul ekibi, Ahmet Kutucu'nun Almanya Bundesliga 2 ekibi Sandhausen'e kiralandığını açıkladı.
İşte Başakşehir'in açıklaması:
"Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
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