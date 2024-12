Ağrı'da keşfedilen genç yetenekler, basketbol eğitimi alıyor

Ağrı'daki okullarda yapılan taramalarla yetenekleri keşfedilen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarında, deneyimli antrenörlerden basketbol eğitimi alarak spora kazandırılıyor.



Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda yetenekleri keşfedilen öğrenciler, çeşitli spor dallarına yönlendiriliyor.



Son yıllarda basketbola da ilgisi artan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda eğitim veriliyor.



Geçmiş yıllarda profesyonel liglerde de yıllarca basketbol oynayan antrenör Şükrü Üzer ve yardımcıları, deneyimlerini genç sporculara aktarıyor.



Üzer, haftanın her günü sporculara eğitim vererek antrenmanlarda top sürme, şut teknikleri, pas çeşitleri, el değiştirme yöntemleri, savunma, hücum ve kenar hücumları gibi basketbolun inceliklerini öğretiyor.



Sporcular, deneyimli antrenörleri eşliğinde antrenmanlardan sonra çekişmeli maçlar yaparak kendilerini formda tutuyor.



Bir yandan eğitimlerine devam eden diğer yandan da basketboldan kopmayan sporcular, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve bölgesel turnuvalarda birçok başarılı sonuç elde etti.



"Buradaki görevimiz, çocukları kötü alışkanlıklar ve zararlı maddelerden korumak"



Antrenör Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte bölge illerinde alt liglerde yıllarca basketbol oynadığını ve 2010 yılından bu yana Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışarak basketbolcular yetiştirdiğini söyledi.



Sporcuların çok yetenekli olduğunu ve deneyimini onlara aktarmak istediğini belirten Üzer, "Buradaki görevimiz, çocukları kötü alışkanlıklar ve zararlı maddelerden korumak. Oyuncuların hepsi kendilerine göre çok yetenekliler. Özel seçme çocuklar. Çoğu 4-5 yıldır basketbol oynayan çocuklar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var." dedi.



Üzer, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde kızlarda yarı final, erkeklerde çeyrek final, KYK Yurt Müdürlükleri arasında büyük kızlar kategorisinde de Türkiye üçüncülüğü gibi birçok başarıları olduğunu söyledi.



Sporcuların yeteneklerini her geçen gün daha çok keşfettiğini ifade eden Üzer, "İl merkezinde 50'si kadın, 70'i erkek 120 lisanslı sporcumuz var. Çoğu öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bizim gibi antrenör olmaya başlayan öğrencilerimiz oldu. Haftanın 7 günü antrenmanlarımız var. Ücretsiz kursumuza katılmak isteyenleri bekleriz. Öncelikle sporda saygı, her şeyden önemlidir. Daha sonra sporculuğu öğretiyoruz. Elimizden geldiğince çocukları geleceğe yönelik yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Öğrenciler basketbolu sevdi



Ağrı Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Çiğdem Kaya, basketbol antrenmanlarına yaklaşık 3 yıldır katıldığını belirterek, "İlk branşım atletizmdi. Dizimde sakatlık olduğu için yapamadım. Sonradan yakın arkadaşlarımın basketbola gelmesiyle bu sporu sevdim ve başladım. YKS'ye girecek bir öğrenci olarak TYT'de bana puan vereceği için daha da önem kazanıyor." şeklinde konuştu.



Kadir Has Ortaokulu öğrenicisi Rengin Evin Demir de yaklaşık 4 yıldır basketbol ile ilgilendiğini, eğitiminin yanında sporun da önemli olduğunu ve hedefinin Beşiktaş ve Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.



Seda Nur Kaya, sporla daha da sağlıklı beslendiğini ve antrenörleri gibi iyi bir hoca olmak istediğini dile getirdi.