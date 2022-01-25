Afrika Uluslar Kupası'ndan acı haber! İzdihamda ölüler var

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Kamerun ile Komorlar arasındaki son 16 maçı öncesi izdiham yaşandı. 8 futbolsever hayatını kaybetti, 7 futbolseverin ise hayati tehlikesi sürüyor.

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Afrika Uluslar Kupası'ndan acı haber! İzdihamda ölüler var
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25 Ocak 2022 11:31
Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda Kamerun ile Komorlar'ı karşı karşıya getiren maç öncesi çıkan izdihamda can kayıpları yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre; ev sahibi Kamerun'un maçına girmek isteyen taraftarlar izdiham yarattı. 60 bin kapasiteli olan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle 50 bin taraftarın stadyuma alınacağı maçtan önce, biletli taraftarlar dışında da maça girmek isteyenler oldu. Stadyum girişinde yaşanan izdiham nedeniyle şu ana kadar 8 insan hayatını kaybetti.

Net ölü sayısı bilinmezken Kamerun hükümetinin açıklamasına göre hayati tehlikesi bulunan insan sayısı 7. Hastanede şu an tedavi altında bulunanların sayısı ise en az 38.

CAF: "OLAYLARI ARAŞTIRIYORUZ!"

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ev sahibi Kamerun ile Komorlar arasındaki TotalEnergies Afrika Uluslar Kupası maçı sırasında Olembe Stadyumu'nda meydana gelen olayları araştırıyoruz. Neler olduğu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Kamerun hükümeti ve yerel organizasyon komitesiyle sürekli iletişim halindeyiz. CAF Başkanı Patrice Motsepe, Genel Sekreter Veron Mosengo-Omba'yı hastanedeki yaralıları ziyaret etmesi için gönderdi." denildi.

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