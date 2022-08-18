Adolfo Gaich, Türkiye'ye geliyor

CSKA Moskova forması giyen Adolfo Gaich, bu sezonu Süper Lig'de geçirebilir.



Rus basınında yer alan haberde, CSKA Moskova'nın 23 yaşındaki golcüyü Süper Lig'den adı verilmeyen bir takıma kiralık olarak vereceği aktarıldı.



Arjantinli futbolcu için yapılacak anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı kaydedildi.



Geçen sezonu da İspanya'da Huesca takımında kiralık olarak geçiren Gaich, 28 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.





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