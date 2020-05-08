Adnan Dalgakıran: 'Süper Lig zor oynanır'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasına Beşiktaş kanadı çekimser yaklaştı.Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sağlığın her şeyden önde tutulması gerektiğini söyledi.Spor faaliyetlerinin başlamasını riskli bulduğunu belirten Dalgakıran, "Tedbirlerin maksimum seviyede tutulması ve bunun bir paket hâlinde olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin her yerinde yapılan müsabakalar aynı şartlar altında gerçekleştirilmeli. Ancak ne kadar tedbir alırsanız alın bu durum riskli olacaktır" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in alınan kararı önüne 'Şimdilik' ifadesini koyarak açıklamasının önemli olduğunun altını çizen Dalgakıran, "Ne olacağını kestirmek kolay değil. Şu anda liglerin oynanması zor görünüyor" diye konuştu.Her maç öncesinde çok ciddi bir trafiğin yaşandığını ve bu durumun büyük risk taşıdığını söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı "Maç öncesi idmanlar ve uçak seyahatleri olacak? Sadece futbolcular ve teknik adamlar değil, lojistik anlamda bir maç için yüzlerce çalışan olacak. Bunların dengeleneceğini ve kontrol altında tutulacağını düşünmek çok iyimser bir yaklaşım olur. Maçlara seyirci alınması konusuna değinmiyorum bile" dedi.Kulüp olarak maçların kaldığı yerden devam etmesi taraftarı olduklarını ancak bunun için şartların elverişli olması gerektiğini söyleyen Dalgakıran "Umuyoruz ki 12 Haziran gününe kadar durum kontrol altına alınabilecek seviyeye gelir. Spor olmayınca hayat çok garip bir hâl alıyor, bunu da çok acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk" sözlerini kullandı.