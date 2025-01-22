Adeyemi yerine Yunus Akgün!

Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcu yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor. Alman ekibi, Yunus Akgün'ün transferi için girişimlere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Adeyemi yerine Yunus Akgün!
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22 Ocak 2025 19:02
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor.

Napoli ve Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Borussia Dortmund'un Yunus Akgün transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki Yunus Akgün, çıktığı 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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