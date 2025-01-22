Adeyemi yerine Yunus Akgün!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor.
Napoli ve Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile ilgileniyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Borussia Dortmund'un Yunus Akgün transferi için girişimlere başladığı belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki Yunus Akgün, çıktığı 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Napoli ve Chelsea, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi ile ilgileniyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü düşünüyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Borussia Dortmund'un Yunus Akgün transferi için girişimlere başladığı belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki Yunus Akgün, çıktığı 28 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.