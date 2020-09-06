Adem Ljajic, milli dokunuşla düzeldi

Beşiktaş'ın idmanlarında yer almayan, PAOK maçında da forma giymeyen Adem Ljajic'in Sırbistan formasıyla sahaya çıkması dikkat çekti.

Haber; Milliyet
Adem Ljajic, milli dokunuşla düzeldi
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06 Eylül 2020 12:51
Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın idmanlarında yer almayan, PAOK maçında da forma giymeyen Adem Ljajic'in Sırbistan formasıyla sahaya çıkması dikkat çekti.

Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi 3. Grup'ta Rusya'ya 3-1 mağlup oldukları maça 85. dakikada dahil olan oyuncunun uzun süre kulübünde toptan uzak olmasına karşın milli maçta oynatılması Sırp basınında da şaşkınlık yarattı.


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