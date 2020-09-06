Adem Ljajic, milli dokunuşla düzeldi

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın idmanlarında yer almayan, PAOK maçında da forma giymeyen Adem Ljajic'in Sırbistan formasıyla sahaya çıkması dikkat çekti.
Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi 3. Grup'ta Rusya'ya 3-1 mağlup oldukları maça 85. dakikada dahil olan oyuncunun uzun süre kulübünde toptan uzak olmasına karşın milli maçta oynatılması Sırp basınında da şaşkınlık yarattı.
Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi 3. Grup'ta Rusya'ya 3-1 mağlup oldukları maça 85. dakikada dahil olan oyuncunun uzun süre kulübünde toptan uzak olmasına karşın milli maçta oynatılması Sırp basınında da şaşkınlık yarattı.