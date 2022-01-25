Adem Ljajic, Lens ve Douglas direniyor

Siyah-beyazlı yönetim; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice Nsakala'yı en kısa sürede göndermek istese de bu isimleri ayrılığa ikna edemiyor.Kartal'da kadro dışı olan oyuncularla ilgili sorunlara bir türlü çözüm bulunamıyor. Siyah-beyazlı yönetim; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice Nsakala'yı en kısa sürede göndermek istese de bu isimleri ayrılığa ikna edemiyor.



Yıllık ücreti net 3.2 milyon euro olan Ljajic ayrılık için 1 milyon euro istiyor. Medipol Başakşehir'in ilgilendiği tecrübeli futbolcunun sezonun ikinci yarısı için alması gereken 1.6 milyon euronun 1 milyon euroluk kısmını talep ettiği ve geri adım atmadığı öğrenildi. Bu parayı ödemeyi kabul etmeyen Beşiktaş'ın hiçbir ödeme yapmadan Ljajic'i göndermenin yollarını aradığı kaydedildi.Lens ve Douglas ise tüm alacaklarının ödenmesini istiyor.



Uzun süredir kadro dışı olan bu oyuncular aksi halde sözleşme feshine yanaşmıyor. Süper Lig'den bazı kulüplerin ilgilendiği Nsakala'nın da alacaklarını istediği belirlendi. Tecrübeli futbolcunun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.









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