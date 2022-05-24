Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz

Adem Ljajic'in yeni adresi şekilleniyor. Beşiktaş'tan ayrılan Sırp futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak ediliyordu. Adem Ljajic'in Süper Lig ve Serie A ekiplerinden teklifler aldığı, kararını en geç birkaç hafta içinde vereceği belirtildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz
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24 Mayıs 2022 14:05
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kangreni nihayet sona erdi. Siyah-Beyazlıların 2019-20 sezonu başında tam 6,5 milyon euroya bonservisini aldığı Sırp futbolcunun kontratı sona erdi. Aldığı maaş ve gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Adem Ljajic yeni adresi de şekillenmeye başladı.

ADEM LJAJİC'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Beşiktaş'ın adeta illallah ettiği Adem Ljajic'in bazı Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı süreçte Serie A ekiplerinin de radarında olan 30 yaşındaki futbolcunun vereceği karar şimdiden merak konusu oldu. Adem Ljajic'in İtalya'ya dönme kararı alması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

ADEM LJAJİC'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta toplam 85 maça çıkan Adem Ljajic 18 gol, 26 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro. 

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