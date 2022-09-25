Adem Asil'den ikinci altın madalya

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası atlama masasında altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, atlama masasında serisini sundu.
Adem, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu.
Adem, halka aletinde de altın madalya elde etmişti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, atlama masasında serisini sundu.
Adem, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu.
Adem, halka aletinde de altın madalya elde etmişti.
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