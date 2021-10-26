Adanaspor, kupada turladı

Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adıyaman FK'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adanaspor, kupada turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2021 23:04
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor, TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK'yi 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Muhammed Ömer Çakı, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 69 Celil Özdemir), Tetteh, Harun Kaya (Dk. 87 İsmail Erdoğan), Orkan Çınar (Dk. 79 Bruns), Samed Ali Kaya (Dk. 69 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz (Dk. 46 Donkor), Rüştü Hanlı, Kingsley

Adıyaman FK: Türker Dırdıroğlu, Seydi Kayasoy, Hüseyin Ekici, Göktan Işılak, Doğan Can Gölpek (Dk. 74 Taylan Özgün), Osman Torun, Mustafa Çağlayan, Mert Arabacı, Muhammet Akpınar (Dk. 68 Umut Aydın), Hakan Olkan (Dk. 82 Emirhan Subaş), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Emin Altunay)

Goller: Dk. 40 Tetteh, Dk. 90 Kingsley (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Donkor, Dk. 90+3 İsmail Erdoğan (Adanaspor), Dk. 90+3 Mustafa Çağlayan (Adıyaman FK)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.