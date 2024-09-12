Adanaspor, Innocent'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Bonke Innocent ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransız ekiplerinden Lorient forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Innocent, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.



Nijeryalı oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



