Adanaspor ile Boluspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor'un Boluspor'u konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor ile Boluspor yenişemedi
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13 Ocak 2024 18:08
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, Boluspor'u konuk etti

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Boluspor'un golünü 30. dakikada Daniel Avramovski kaydetti. 37. dakikada ise Bolusporlu Joel Kayamba kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adanaspor'a beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Dimitri Oberlin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte evindeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Adanaspor 20, karşılaşmanın büyük bölümünü 1 kişi eksik oynayan Boluspor ise 23 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Şanlıurfaspor2'a konuk olacak. Boluspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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