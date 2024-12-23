Adanaspor çıkışa geçti! Üst üste 2. zafer

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Feyzi Yıldırım, 67. dakikada Methan Altunbaş kaydetti.



Ligde geçtiğimiz hafta Yeni Malatya'yı yenerek 14 maç sonra kazanan Adanaspor, bu galibiyetle üst üste 2. zaferini aldı ve toplamda 3. kez ligde kazandı. Gençlerbirliği ise 4 maç sonra kaybetti.



Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 14 yaptı. Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Amed SK'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Sakaryaspor ile karşılaşacak.



