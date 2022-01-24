Adana Demispor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı!

Adana Demirspor, futbolcuları Francis Ezeh'in Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'in ise Diyarbekirspor'a kiraladığını duyurdu.



Kulüpten yapalan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, "Her iki oyuncumuza da sezon sonuna kadar mücadele verecekleri takımlarında başarılar dileriz." denildi.





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