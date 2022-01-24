Adana Demispor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, iki futbolcusu ile yollarını sezon sonuna kadar ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Adana Demispor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2022 18:17
Adana Demirspor, futbolcuları Francis Ezeh'in Tuzlaspor'a, İzzet Çelik'in ise Diyarbekirspor'a kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapalan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Her iki oyuncumuza da sezon sonuna kadar mücadele verecekleri takımlarında başarılar dileriz." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.