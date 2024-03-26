Adana Demirspor kötü seriyi Fenerbahçe maçında bozmak istiyor!

Trendyol Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Adana Demirspor, milli ara sonrasında Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Süper Lig'de son 3 maçtır bileği bükülmeyen mavi-şimşekler, bu periyotta iki kez de galibiyet sevinci yaşadı. Demirspor, ara transferde gelen oyuncularla birlikte yeni bir hava yakaladı. Takımda oyuna sonradan dahil olan futbolcular da skorda etkili olmaya başladı.



Adana Demirspor'un bu sezonki tek eksiği ise ligde deplasmanda galibiyetinin olmaması. Mavi-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar 15 deplasman maçına çıkarken, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Adana Demirspor, bu kötü istatistiği Kadıköy'de bitirmek amacında.



