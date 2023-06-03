Adana Demirspor evinde Başakşehir'e kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk ekip Başakşehir mücadeleyi 3-2 kazandı.



Adana Demirspor'un gollerini 8. dakikada Benjamin Stambouli ve 48. dakikada Jorge Morel kaydetti. Başakşehir'in gollerini 10. ve 86.dakikada Philippe Keny kaydederken 2. gol 26. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.



Ev sahibi Adana Demirspor'da Younes Belhanda 61. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Ligde dördüncülüğü garantileyen Adana Demirspor puanını 66 puanda kaldı. Trabzonspor ile birlikte beşincilik için mücadele eden Başakşehir ise puanını 59'yükseltti.



Spor Toto Süper Lig'de son hafta Adana Demirspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Stamboul, ön direkte yakınında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



10. dakika Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisi önünde yatarak kafa vuran Keny, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



14. dakikada orta alandan gelen pası kontrol eden Keny'nin ceza sahası yayı solundan sert şutunda kaleci Ertaç Özbir uzanarak topu kornere çeldi.



24 dakikada Deniz Türüç'ün kendi yarı sahasından derinlemesine pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Ertaç Özbir'in kalesinden açılmasını fırsat bilerek ceza sahası önünden yaptığı aşırtma vuruşta top az farkla dışarı çıktı.



26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Stambouli'nin geri pasında araya girerek topa hakim olan Figueiredo'nun ceza sahası içinde sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2



42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutunda kaleci Deniz Dilmen topu çeldi.



Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında Barrios'un kafa vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.



48. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe atışında topu alan Rodrigues'in sol kanattan yaptığı ortada Barrios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2



60. dakikada Gulbrandsen'nin şutunda kaleci deniz Dilmen'den geri dönen topa müdahale etmek isteyen Belhanda'nın, Ahmed Touba'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Ertaç Özdamar penaltı noktasını gösterdi.



61. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşunda sağ tarafa yatan kaleci Deniz Dilmen topu çeldi. Dönen topa Belhanda'nın kafa vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.



64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası açığında yükselen Barrios'un kafa vuruşunda top direkten döndü.



68. dakikada Caner Erkin'ın sol kanattan altıpasa gönderdiği top savunmadan sekti. Arka direkte Serdar Gürler'in kafasıyla dokunduğu top dışarı çıktı.



70. dakikada Berkay Özcan'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Duarte'nin vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu çeldi.



80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Emre Akbaba kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu çelmeyi başardı.



86. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ön direkte Keny topa dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3



Medipol Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış (Dk. 77 Manev), Barrios (Dk. 87 Yıldırım Mert Çetin), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye (Dk. 87 Gökhan İnler), Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 77 Emre Akbaba), Belhanda, Gulbrandsen (Dk. 62 Cherif Ndiaye)



Medipol Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı (Dk. 56 Lucas Lima), Wu (Dk. 67 Duarte), Ahmed Touba, Caner Erkin, Berkay Özcan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 56 Biglia), Keny, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Dk. 90+3 Batuhan Çelik), Figueiredo (Dk. 56 Adnan Januzaj)



Goller: Dk. 8 Stambouli, Dk. 48 Barrios (Adana Demirspor), Dk. 10 ve 86 Keny, Dk. 26 Figueiredo (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 32 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 79 Adnan Januzaj (Medipol Başakşehir)





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