Adana Demirspor'dan Yunus Akgün'e veda

Adana Demirspor, bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'e veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'dan Yunus Akgün'e veda
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22 Mayıs 2022 18:43
Adana Demirspor, Göztepe ile oynanacak karşılaşma öncesi Yunus Akgün'e veda etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Yunus Akgün'ün, başkan Murat Sancak ve Metin Korkmaz ile fotoğrafları paylaşıldı ve el sallama emojisi kullanıldı.

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, yeni sezonda Galatasaray'a geri dönecek.

İşte Adana Demirspor'un paylaşımı:




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