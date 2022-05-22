Adana Demirspor'dan Yunus Akgün'e veda

Adana Demirspor, Göztepe ile oynanacak karşılaşma öncesi Yunus Akgün'e veda etti.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Yunus Akgün'ün, başkan Murat Sancak ve Metin Korkmaz ile fotoğrafları paylaşıldı ve el sallama emojisi kullanıldı.
Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, yeni sezonda Galatasaray'a geri dönecek.
İşte Adana Demirspor'un paylaşımı:
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Yunus Akgün'ün, başkan Murat Sancak ve Metin Korkmaz ile fotoğrafları paylaşıldı ve el sallama emojisi kullanıldı.
Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, yeni sezonda Galatasaray'a geri dönecek.
İşte Adana Demirspor'un paylaşımı:
Yunus Akgün 👋@yunusakgun17 pic.twitter.com/BWFODdkGaL
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) May 22, 2022
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