Adana Demirspor ve A Millî Takım yıldızı Yusuf Sarı, gerek ocak gerekse yaz transfer döneminin en fazla konuşulan futbolcularından biri olmaya aday. Sergilediği iyi performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden millî futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler var.
BEŞİKTAŞ TALİP OLDU
Etkili performansıyla yıldızını iyice parlatan başarılı oyuncuya Süper Lig devi Beşiktaş talip oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tarafından 3 Avrupa kulübünün de milli oyuncu ile ilgilendiği belirtilmişti.
İŞTE BONSERVİSİ
Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın bonservis bedeli belirlendi. Mavi Şimşekler, yıldız oyuncusuna talip olan kulüplerden 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edecek.
'MENFAATLER UYARSA'
"Sancak geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: Devre arasında gidecekler ve gelecekler de olacak. Futbolun ruhunda bunlar var. Yusuf Sarı ile alakalı herhangi bir teklif bana ulaşmadı, ama yurt dışından üç kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Burada da vereceğim cevap; ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konularına bugünün değil transfer döneminde bakılır."
BEŞİKTAŞ TALİP OLDU
Etkili performansıyla yıldızını iyice parlatan başarılı oyuncuya Süper Lig devi Beşiktaş talip oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tarafından 3 Avrupa kulübünün de milli oyuncu ile ilgilendiği belirtilmişti.
İŞTE BONSERVİSİ
Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın bonservis bedeli belirlendi. Mavi Şimşekler, yıldız oyuncusuna talip olan kulüplerden 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edecek.
'MENFAATLER UYARSA'
"Sancak geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: Devre arasında gidecekler ve gelecekler de olacak. Futbolun ruhunda bunlar var. Yusuf Sarı ile alakalı herhangi bir teklif bana ulaşmadı, ama yurt dışından üç kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Burada da vereceğim cevap; ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konularına bugünün değil transfer döneminde bakılır."