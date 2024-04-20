Adana Demirspor'da Nani için kadro dışı kararı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da flaş bir karar alındı. Yönetim ve teknik heyet kararıyla yıldız futbolcu Luis Nani kadro dışı bırakıldı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor'da Nani için kadro dışı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2024 11:40
Son güncelleme 20 Nisan 2024 11:49
Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da Yılport Samsunspor karşılaması öncesinde sürpriz karar alındı.

Radyospor'un haberine göre; Adana Demirspor'da Luis Nani, yönetim ve teknik ekibin kararı ile kadro dışı kaldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu akşam oynanacak Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı.

NANI'NİN PERFORMANSI

Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.

NANI'NİN KARİYERİ

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia, Melbourne ve Adana Demirspor takımları bulunan 37 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 603 maça çıktı ve 127 gol ile 146 asist yaptı.

112 KEZ A MİLLİ OLDU

112 kez Portekiz A Milli Takım forması giyen Luis Nani; 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

ADANA DEMİRSPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ DURUMU

Süper Lig'de 32 maçta 9 galibiyet elde eden Adana Demirspor, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 40 puan topladı ve ligin 11'inci sırasında yer aldı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery