Adana Demirspor'da Mendez bombası!

Ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Adana Demirspor, ara transfer için rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Mavi-şimşekler, Brezilya devi Sao Paulo'da oynayan 26 yaşındaki ön libero Jhegson Mendez'i listesine aldı.
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev alabilen genç dinamonun kontratı, Aralık 2025'te bitiyor. Mendez, geçen sezon 24 maçta boy gösterdi. 36 kez de Ekvador Milli Takımı forması giydi.
Mavi-şimşekler, Brezilya devi Sao Paulo'da oynayan 26 yaşındaki ön libero Jhegson Mendez'i listesine aldı.
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev alabilen genç dinamonun kontratı, Aralık 2025'te bitiyor. Mendez, geçen sezon 24 maçta boy gösterdi. 36 kez de Ekvador Milli Takımı forması giydi.
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