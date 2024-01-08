Adana Demirspor'da bir veda kararı daha!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü yaşanıyor.



BALOTELLI İLE AYRILIK!



Younes Belhanda, Kevin Rodrigues ve Jonas Svensson ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Mario Balotelli ile de ayrılık kararı aldı.



Adana Demirspor, tedavisi için Türkiye'den ayrılan ve İtalya'ya dönen yıldız forvetle sözleşmesini feshetmek için görüşüyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Sion'dan sezon başında Adana Demirspor'a geri dönen 33 yaşındaki Balotelli, Akdeniz ekibinde bu sezon 5 maça çıktı ve 3 gol attı.



Adana Demirspor'la mevcut sözleşmesi sezon sonunda biten Balotelli'nin, kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.





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