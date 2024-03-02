Adana Demirspor'da bir ayrılık daha yakın

Adana Demirspor, son bir ay içinde kadrosunda önemli değişikliklere imza attı. M'Baye Niang, Jonas Svensson, Younes Belhanda, Arber Zeneli, Kevin Rodrigues, Badou Ndiaye ve Benjamin Stambouli'nin takımdan ayrılmasının ardından bir yıldız futbolcunun daha ayrılık kararı verdiği öğrenildi.



EMRE AKBABA YOL AYRIMINDA



Adana Demirspor'un yıldız ismi Emre Akbaba, geleceğiyle ilgili kararını verdi. 31 yaşındaki on numaranın kontratı sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda deneyimli oyuncunun, sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Emre Akbaba, kendisi için gelecek teklifleri dinledikten sonra sezon sonunda kararını verecek.



SEZON PERFORMANSI



Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 8 gol ve bir asistlik performans sergilemişti.



GALATASARAY'A DÖNEBİLİR



Adana Demirspor'dan ayrılma kararı alan Emre Akbaba daha önce Süper Lig ekiplerinden Pendikspor ve Trabzonspor ile görüşmüştü. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği öğrenilen Emre Akbaba'nın gelecekte yenide sarı kırmızılı forma giyme ihtimali bulunuyor.





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