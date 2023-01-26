Adana Demirspor, Cherif Ndiaye ile el sıkıştı

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Adana Demirspor, golcü konusunda da gaza bastı.Ligin ikinci yarısında fark yaratacak bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Mavi Şimşekler, daha önce Göztepe formasıyla Türkiye'de boy gösteren Senegalli hücum oyuncusu Cherif Ndiaye ile anlaşmaya vardı.Başkan Murat Sancak, futbolcunun temsilcisi Ediz Ünal ile dün gece yapılan görüşmelerde el sıkıştı. Ndiaye'yi 6 aylığına Çin ekibi SH Port'tan kiralayan Adana ekibi, Senegalli yıldızın toplam 6 gol kaydetmesi halinde bonservisini 1 milyon Euro karşılığında alacak.Bu arada Adana temsilcisinde Benjamin Stambouli için de Başakşehir'in devrede olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. Fransız futbolcunun da İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.