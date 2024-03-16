Adana Demirspor'a Fenerbahçe öncesi kötü haber

Adana Demirspor'a, Fenerbahçe maçı öncesi yıldız futbolcusu Youcef Atal'dan kötü haber geldi.
Sivasspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor'da Cezayirli yıldız 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI
Atal, 85'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Atal, Fenerbahçe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.
Sivasspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor'da Cezayirli yıldız 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI
Atal, 85'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Atal, Fenerbahçe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.
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