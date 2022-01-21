Adana Demir, Karagümrük'ü ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demir, Karagümrük'ü ağırlayacak
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21 Ocak 2022 13:54
Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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