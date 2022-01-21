Adana Demir, Karagümrük'ü ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.