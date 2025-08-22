22 Ağustos
Adam Buksa'ya 5 milyon euro!

Udinese, Adam Buksa transferi için Midtjylland'a 5 milyon euro teklif etti. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

calendar 22 Ağustos 2025 18:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Udinese, Midtjylland forması giyen Adam Buksa'nın transferi için harekete geçti.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Udinese, Adam Buksa transferi için 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Udinese ve Midtjylland arasında Polonyalı futbolcunun transferi için görüşmeler devam ediyor.

ANTALYASPOR'DA FORMA GİYDİ


Adam Buksa, 2023-2024 sezonunu Lens'ten Antalyaspor'da kiralık geçirmiş ve ardından 2024 yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon euro bonservisle Midtjylland'a transfer olmuştu.

Antalyaspor'da 35 maçta sahaya çıkan Adam Buksa, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Midtjylland forması ile 45 maçta 17 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

