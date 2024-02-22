Acun Ilıcalı'nın prensi, devleri peşine taktı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, birçok büyük kulübün takibine girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Acun Ilıcalı'nın prensi, devleri peşine taktı
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22 Şubat 2024 15:09
Türk işadamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Jaden Philogene, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekipleri ve Avrupa'nın diğer büyük liglerindeki bazı takımlar, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu listeye almış durumda.

Haberde bu takımların gelecek yaz transfer döneminde Philogene için Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Hull City'nin sezon başında 5.7 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Jaden Philogene bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 8 gol 6 asist kaydetti.

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