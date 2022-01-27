Acun Ilıcalı, ilk transferini yaptı!

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, ara transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı, ilk transferini yaptı!
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27 Ocak 2022 14:18
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı ve geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran Hull City'de ilk imza geldi.

İngiliz ekibi, Sheffield United'dan orta saha oyuncusu Regan Slater ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında 22 yaşındaki oyuncu için ödenecek bonservis detaylarına yer verilmezken; iki buçuk yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.

Geçen sezon da Hull City'de kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu, Hull City'de 34 maçta süre almıştı.

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