Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni sahibi oluyor

Acun Ilıcalı'nın, İngiliz ekibi Hull City için görüşmelerde sona geldiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni sahibi oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 17:40
Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi oluyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için uğraşan Ilıcalı'nın Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı ancak artık açıklamanın 24 saat içerisinde yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

İngiliz medyasının haberinde, İngiliz Futbol Ligi ile 19 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından, devir sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.