Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni sahibi oluyor

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi oluyor.



The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için uğraşan Ilıcalı'nın Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.



24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANABİLİR



Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı ancak artık açıklamanın 24 saat içerisinde yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi.



İngiliz medyasının haberinde, İngiliz Futbol Ligi ile 19 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından, devir sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.





İLGİLİ VİDEO