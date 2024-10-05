4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı.



Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda iki bireysel sporcu ile bir bayrak takımı yarışıyor. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik ediyor.Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona erecek 39 kilometrelik maratonunun 14 saatte tamamlanması bekleniyor.Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikle Türkiye'yi açık deniz maratonları liginde üst sıralara taşımayı hedeflediklerini söyledi.Maratonun ülkenin ve denizlerinin tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Vanlı, şunları kaydetti: