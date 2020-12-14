Aboubakar yine boş geçmedi ama yetmedi

Son 3 lig maçında da ağları havalandıran Vincent Aboubakar, seriyi Alanya deplasmanında devam ettirdi. Yıldız forvet penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi ancak sonrası gelmedi.

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Aboubakar yine boş geçmedi ama yetmedi
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14 Aralık 2020 10:11
Alanyaspor maçına kadar Beşiktaş'ın yakalamış olduğu 3 maçlık galibiyet serisinde büyük payı olan Vincent Aboubakar yine golünü attı. Ancak bu kez geç kaldı! Alanyaspor skoru 2-0'a getirdikten sonra penaltıdan topu ağlara gönderen Aboubakar, devamını getiremedi.

Siyah-Beyazlılar'ın çıkışı Alanya'da noktalanırken, Aboubakar'ın gol atması serisi ise 4 maça yükseldi. 9. haftada Başakşehir ağlarını 1 kez sarsan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde 2 golle yıldızlaşmış, geçen hafta da Kasımpaşa'ya 1 gol atmıştı. Aboubakar çıktığı son 4 lig maçında toplam 5 kez fileleri havalandırdı.

 



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