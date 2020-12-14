Aboubakar yine boş geçmedi ama yetmedi

Alanyaspor maçına kadar Beşiktaş'ın yakalamış olduğu 3 maçlık galibiyet serisinde büyük payı olan Vincent Aboubakar yine golünü attı. Ancak bu kez geç kaldı! Alanyaspor skoru 2-0'a getirdikten sonra penaltıdan topu ağlara gönderen Aboubakar, devamını getiremedi.



Siyah-Beyazlılar'ın çıkışı Alanya'da noktalanırken, Aboubakar'ın gol atması serisi ise 4 maça yükseldi. 9. haftada Başakşehir ağlarını 1 kez sarsan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde 2 golle yıldızlaşmış, geçen hafta da Kasımpaşa'ya 1 gol atmıştı. Aboubakar çıktığı son 4 lig maçında toplam 5 kez fileleri havalandırdı.







