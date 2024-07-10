Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta geleceği henüz netlik kazanmayan Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip çıktığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip
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10 Temmuz 2024 09:44
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-Beyazlılar'da geleceği henüz netlik kazanmayan Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip çıktığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan bir kulübün 3 milyon Euro civarında maaş teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Kamerunlu forvetin bu teklifi kabul etmediği belirtildi.



SEZON RAKAMI

32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.  

 
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