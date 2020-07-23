Abdurrahim Albayrak'tan transfer toplantısı açıklaması

Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı. Sarı Kırmızılı yönetim, Fatih Terim ile bir araya geldi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, toplantının içeriği hakkında konuştu.

Haber; NTV
Abdurrahim Albayrak'tan transfer toplantısı açıklaması
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23 Temmuz 2020 14:39
Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Abdurrahim Albayrak toplantının içeriği ile ilgili NTV'ye konuştu. Albayrak, "İki buçuk üç saatlik, kapsamlı bir toplantı yaptık. Geride kalan sezon ve mevcut kadro ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kimleri transfer edebileceğimizi masaya yatırdık. Toplantı çok ılımlı ve çok güzel bir havada geçti." dedi.

Albayrak, transfer ve kadro planlaması için toplantıların sıklıkla süreceğini sözlerine ekledi



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