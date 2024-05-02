Abdurrahim Albayrak'tan iddialara cevap: 'Beklentim yok'

Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken, sıcak açıklamalar gelmeye devam etti.
Başkan adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in listesine girmek istediği iddia edilen Abdurrahim Albayrak iddialara cevap verdi.
"BAŞKA BİR BEKLENTİM YOK"
Serhan Türk'e konuşan Albayrak, "Benim isteğim Dursun Başkanın devam etmesiydi. Benim başka düşüncem ya da başka beklentim olamaz." ifadelerini kullandı.
Son dönemde Abdurrahim Albayrak'ın Dursun Özbek'e yakın olması, yeni yönetimde yer alacağı iddialarını gündeme getirmişti.
Başkan adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in listesine girmek istediği iddia edilen Abdurrahim Albayrak iddialara cevap verdi.
"BAŞKA BİR BEKLENTİM YOK"
Serhan Türk'e konuşan Albayrak, "Benim isteğim Dursun Başkanın devam etmesiydi. Benim başka düşüncem ya da başka beklentim olamaz." ifadelerini kullandı.
Son dönemde Abdurrahim Albayrak'ın Dursun Özbek'e yakın olması, yeni yönetimde yer alacağı iddialarını gündeme getirmişti.
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