Abdulsamed Damlu'ya Süper Lig'den 4 teklif

Yeni Malatyaspor altyapısından yetişen ve ilk olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de forma giyinen kaleci Abdulsamed Damlu'yu transfer etmek için Ümraniyespor, Giresunspor, Hatayspor ve Kayserispor'un harekete geçtiği bildirildi.



Geçtiğimiz yaz aylarında adı Beşiktaş ile de anılan 23 yaşındaki file bekçisinin Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, sarı kırmızılı yönetim Abdulsamed Damlu için 1,3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.



Kariyerinde 22'si Süper Lig olmak üzere 100'ün üzerinde resmi müsabakaya çıkan Abdulsamed Damlu, geçen yıl Ümit Milli Takım kampına davet edilmişti.



Sarı kırmızılı kulüpte birçok teknik adamla ve kaleci antrenörüyle çalışma fırsatı bulan Abdulsamed Damlu'nun, TFF 1. Lig'de yer alacak Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. [Busabah Malatya]





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