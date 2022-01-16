Abdullah Yiğiter: 'Penaltıya çalışmıştım, kurtardım'

Atakaş Hatayspor'un 21 yaşındaki genç kalecisi Abdullah Yiğiter, Galatasaray'ı 4-2 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadelede Van Aanholt'un penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Abdullah, "Penaltı kurtarmak, takımı ayakta tutmak çok güzel bir şey. Kaleci hocamız Nihat Hoca ile bunları çalışıyoruz. Patrick van Aanholt'un analizini yapmıştık. Mutluyum, artık önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.



"ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLACAK"



Mücadeleyi değerlendiren genç kaleci, İstediğimiz gibi başlayamadık, gol yedik. Sonra güzel bir cevap verdik. Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünü kurtarabilirdim, bunun çalışmasını yapacağız. Bu maçı kazanmayı çok istemiştik. Galatasaray maçı bizim çıkış maçımız olacak. Buna inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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