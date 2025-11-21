Abdullah Kavukcu: 'Beş kupayı da kazanmak istiyoruz'

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.
Kavukcu, "İlk format ve biz de ilklerin takımı olarak kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanacağız da. Gerçekten iyi olanın kazanacağı, kaybedenin çok mutsuz olmayacağı bir turnuva olsun inşallah. İlk olduğu için de kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"5 KULVARDA MÜCADELE EDİYORUZ"
Tüm kulavarlarda iddialı olduklarını dile getiren Abdullah Kavukcu, "Bizim bir hayalimiz var bu sene. Tüm kupaları alma hayalimiz var. Allah inşallah bunları bize yaşatır. Elimizden geleni yapacağız. 5 kulvarda mücadele ediyoruz. Maç maç bakarak gitmek zorundayız. Bu da onlardan birisi olacak bizim için. Hayırlısı inşallah." dedi.