21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Abdullah Kavukcu: "Beş kupayı da kazanmak istiyoruz"

Turkcell Süper Kupa yarı final kura çekiminin ardından konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yeni formatta düzenlenen turnuvada hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

calendar 21 Kasım 2025 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 16:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdullah Kavukcu: 'Beş kupayı da kazanmak istiyoruz'
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
 
Kura çekiminin ardından konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.
 
Kavukcu, "İlk format ve biz de ilklerin takımı olarak kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanacağız da. Gerçekten iyi olanın kazanacağı, kaybedenin çok mutsuz olmayacağı bir turnuva olsun inşallah. İlk olduğu için de kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"5 KULVARDA MÜCADELE EDİYORUZ"
 
Tüm kulavarlarda iddialı olduklarını dile getiren Abdullah Kavukcu, "Bizim bir hayalimiz var bu sene. Tüm kupaları alma hayalimiz var. Allah inşallah bunları bize yaşatır. Elimizden geleni yapacağız. 5 kulvarda mücadele ediyoruz. Maç maç bakarak gitmek zorundayız. Bu da onlardan birisi olacak bizim için. Hayırlısı inşallah." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
