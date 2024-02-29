Abdullah İnan Trisome Oyunları'nda yer alacak

Trabzonlu özel sporcu 17 yaşındaki Abdullah İnan, Türkiye'yi "Down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nda cirit ve gülle atmada temsil edecek.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mozaik kategorisinde cirit atmada Türkiye birincisi ve aynı kategoride gülle atmada Türkiye ikincisi olan Sürmene Engelsiz Yürekler Spor Kulübü sporcusu Abdullah İnan, 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'na hazırlanıyor.



Antrenörü Ömer Yumak eşliğinde Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki eski halı sahada çalışmalarını sürdüren Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü 10. sınıf öğrencisi İnan, madalya kazanmayı hedefliyor.



"HERKES GURUR DUYUYOR"



Abdullah İnan, AA muhabirine, antrenmanların çok iyi geçtiğini söyledi.



Ankara'da kazandığı şampiyonluğun kendisini çok mutlu ettiğini belirten İnan, "Herkes gurur duyuyor. Çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim madalya almak, başarılarımı yükseltmek. En iyiyi başarmak, en iyi sporcuları yenmek." dedi.



İnan, antrenmanlara annesiyle birlikte geldiğini anlatarak, "Beni buraya getirdiği için annemden Allah razı olsun." diye konuştu.





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