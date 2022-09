Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'un DNA'sında bu var'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.



Avcı, "Biz geçişten gol yiten bir takımdık. Bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Ama ondan sonra güzel olan oyun planına sadık kalarak devam ettik" dedi.



"İkinci yarıda aslında oyunun daha erken çözülmesini bekliyordum ama 65'e kadar oyuna giremedik. Ondan sonra değişiklik yaptık. Taraftar da ondan sonra devreye girdi" diyen deneyimli teknik adam, "Geriden gelip 3-2 kazanmak son derece değerli. İçeride pırıl pırıl oyuncu grubu var. İyi bir enerji var. Bu ara bize harika gelecek. Bir geçiş dönemi. Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var. Trabzonspor'un her gün işi daha zorlaşacak. Geçen senenin şampiyonuyuz, rakipler daha fazla konsantre olacaktır ve isteyecektir. Ama bizim de daha doğru oyunlar, daha fazla istek, daha fazla mücadele, daha fazla aile. Zaten iyi bir aileyiz. Sonuçlar da bunu hızlandıracaktır" diye konuştu.



Abdullah Avcı, son olarak, "Oyuncularla çok samimi bir bağımız var. Bu oyuncu grubu da vazgeçmeyen bir oyuncu grubu. Trabzonspor vazgeçmez zaten, oyuncu grubu da vazgeçmeyecek. Onun için biz her kulvarda, her şeyin içinde olmak istiyoruz. Araya girerken buna ihtiyacımız vardı." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 48 günde 12. resmi müsabakalarını oynayıp, yoğun bir maç programından çıkarak milli araya girdiklerini belirtti.



Sakatlıklar, transferde gidenler ve sonradan gelenlerle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anlatan Avcı, yaptıkları doğru tespitlerle çıkışa geçtiklerini, milli araya girerken de bu dönemden çok sağlıklı çıktıklarını anlattı.



Avcı, bu kez yedikleri iki golün geçiş oyunundan olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Topun arkasında olduğumuzda goller yedik. Bugün de farklı bir senaryo ile karşılaştık. İlk 45 dakika oyun organizasyonuna sadık kalarak 2-2'ye dönüş yaparak üretken oynadık. İkinci yarı daha iyi olacak derken 65. dakikaya kadar oyuna giremedik, oyundan uzaklaştık. Bugün oyun başında olmayan taraftar 65. dakikadan sonra devreye girdi. Onlar, bizim itici gücümüz. 72 saat dolmadan 32 derece nemli havada oynanan maçtı. Oyuncular vazgeçmedi, yaptığımız hamleler cevap verdi. Son saniyeye kadar sabırlı oyun planlarına sadık kalarak sonuna kadar galibiyeti kovaladık. 65'den sonra oyun, ilk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Bu süreçten kazanarak çıkmak, milli araya girerek nefes almak önemliydi."



Avcı, Erol Bulut'un hakem kararlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yarışmacı teknik direktör olarak toplamda 3 tane yoktur hakem hakkında açıklamam. Akşamleyin değerlendirmesini hakem hocaları, MHK yapar. Ben bunu kazandığım kaybettiğimde ifade ettim. Bu oyunu hakemler üzerinden konuşursak kendimizi geliştiremeyiz. Bazı geliştirmemiz gereken konular var." yanıtını verdi.



Milli ara öncesi hiçbir şey düşünmediğini dile getiren Avcı, "Bu dönem için hiçbir şekilde planlama yapmadım, sadece dinlenmek ve uzak kalmak istiyorum. Sakatlarım var, onların dönmesini istiyorum. Milli oyuncuların da sağlıklı dönmesinden yana olacağım." diye konuştu.



Avcı, Marek Hamsik'in performansına ilişkin de "60-70 dakika biraz daha sahada kalmasını istiyoruz. Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerdeki aklımız, organizasyon şefi. Sakat olmadığı, iyi olduğu zaman her zaman katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.





