Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk 11'i değiştirecek

Trabzonspor'un Karagümrük deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgi birçok planın değişmesine neden olacak.



Gelecek hafta içi oynanacak Giresun maçında cezalı Bartra'nın yerine sağ stoperde Jean-Philippe Gbamin'e formayı verecek olan teknik direktör Abdullah Avcı, sakat Edin Visca'nın yerine kimi oynatacağını ise henüz netleştirmedi. Bu bölge için iki farklı formül gündemde. İlki, Trezeguet'nin daha önce olduğu gibi sağ kanada çekilerek solda Naci'nin oynaması. Diğer formül ise son iki maçta olduğu gibi Djaniny'nin sağda görevlendirilerek Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsü ile bir hücum hattı oluşturulması. Ayrıca performansı düşük olanlara da teknik heyetten neşter geliyor. Sağ bekte Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen'in tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor.



BARDHİ'NİN GÖZÜ FORMADA

Sol bekte ise Eren Elmalı'yla rekabete giren 19 yaşındaki Arif Boşluk'a, "Hazır ol" denildi. Bardhi de gelecek maçta Bakasetas veya Abdülkadir'den formayı almayı hedefliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ